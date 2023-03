Hanoi (VNA)- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ) lanzó la iniciativa "Fix My Food" con la idea de promover un entorno alimentario más saludable para los niños en la región del Asia Oriental y el Pacífico, y la Miss Mundo Vietnam 2019 Luong Thuy Linh decidió unir sus esfuerzos a la campaña.Debora Comini, directora regional de UNICEF para Asia Oriental y el Pacífico, señaló que demasiados niños en la región tienen dietas deficientes y poco saludables, lo cual afecta gravemente su vida, salud y felicidad.A la luz de esa situación, UNICEF trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y socios para implementar políticas y leyes que limiten la proliferación de mercadeo de alimentos y bebidas no saludables, como prohibir propagandas y ventas de esas comidas en las escuelas y zonas circundantes, etiquetar claramente la información nutricional en los empaques e imponer impuestos a las bebidas azucaradas.Además, UNICEF moviliza a los jóvenes e influyentes de la región para unir sus manos en la promoción de la iniciativa " Fix My Food " en busca de mejorar la conciencia sobre la necesidad de crear entornos alimentarios más saludables en China, Camboya, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Mongolia, Islas Salomón, Timor-Leste y Vietnam.Los jóvenes, junto con celebridades y personas influyentes de los ocho países mencionados anteriormente, participaron en un taller de creación conjunta de dos días "Fix My Food", en Bangkok, el pasado febrero, para intercambiar ideas e identificar socios potenciales para ayudar al despliegue de la campaña en las respectivas naciones.En la cita, Luong Thuy Linh enfatizó en la importancia de asegurar que todos, especialmente los niños y los jóvenes, tengan la oportunidad y el derecho a elegir alimentos saludables, donde sea que estén, en el hogar, dentro y fuera de la escuela, así como en la comunidad./.