Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 15 dic (VNA)- Casi 400 fábricas textiles participantes en el programa Better Work Vietnam, organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 2009, constituyen un ejemplo de que la mejora de las condiciones laborales puede ayudar a las empresas a triunfar en la economía global.Tal afirmación fue realizada durante una ceremonia celebrada en Ciudad Ho Chi Minh, con motivo del X aniversario de la implementación de ese programa en el país indochino.En la última década, la OIT , en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC, inglés), ha ofrecido a las fábricas textiles vietnamitas suscritas en Better Work, apoyo en materia de evaluación, asesoría y formación.De ese modo, contribuyó al aumento de la productividad y la rentabilidad de las mismas, así como brindó una mejor calidad de vida a unos 600 mil trabajadores, un cuarto de la fuerza laboral nacional dedicada al sector de la confección.En concreto, la mayoría de las empresas participantes en Better Work garantizan a los empleados un pago igual o más alto que el salario mínimo, al tiempo que cumplen más estrictamente las normas relacionadas con las horas extras o las instalaciones en el entorno laboral.El programa ayudó además a intensificar el diálogo social, con el establecimiento de los Comités Consultivos de Mejora del Rendimiento (PICC, inglés), a los cuales se unen no solo los trabajadores sino también los ejecutivos.Esa iniciativa sirvió como base para la introducción en 2012, en el Código de Trabajo de la nación indochina, de un mecanismo de diálogo regular entre los empleados y los empleadores.Según la directora de Better Work Vietnam, Paula Albertson, esos resultados muestran que ambos grupos, empleadores y empleados, pueden beneficiarse de la elevación de los estándares laborales.Mientras, el director de la OIT en la nación sudesteasiática, Chang-hee Lee, consideró a la mejora del sistema de gestión en el lugar de trabajo, como un impulso importante para que Vietnam alcance su objetivo de ser un país de ingreso mediano alto en 2035.También destacó que, en su segunda década de operación, Better Work Vietnam debe lograr impactos más sostenibles y crear más empleos en la confección textil local, la cual se encuentra en fuerte crecimiento.Se espera que ese sector contribuya con 40 mil millones de dólares a la economía vietnamita en 2019, cifra muy superior a los siete mil 500 millones de dólares registrados hace diez años./.