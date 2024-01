Duong Tan Hien, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Banco Mundial (BM) organizó este martes en la ciudad survietnamita de Can Tho un taller en pos de buscar medidas para impulsar la participación ciudadana en la planificación, diseño e implementación de servicios públicos a través de la tecnología digital.En Can Tho se están implementando proyectos de inversión pública financiados por el BM en diversos sectores como salud, irrigación, agricultura, desarrollo urbano y transporte.En la cita, Duong Tan Hien, vicepresidente del Comité Popular municipal, explicó el informe de evaluación de los gastos públicos y responsabilidad de rendir cuentas sobre labores financieras.Se eleccionaron en esa ocasión áreas específicas que requieren apoyo del BM, centradas en reformas en el sistema de gestión financiera pública de la ciudad en el próximo período, con el objetivo de lograr eficiencia, transparencia y desarrollo sostenible.A su vez, Tran Thi Phuong Mai, experta del BM en gestión financiera, dijo que la participación de los ciudadanos en la planificación, diseño e implementación de los servicios públicos generará una alta eficiencia y consenso.La incorporación al respecto tiene tres niveles radicados en el suministro de información, consulta y participación.Mientras, Tran Thi Lan Huong, experta principal del BM en administración pública, recomendó a Can Tho continuar implementando y utilizando eficazmente software de servicio público en línea y canales de redes sociales para recopilar propuestas de los pobladores de manera rápida y precisa.Los expertos participantes propusieron a la ciudad adoptar iniciativas para datos abiertos, como compartir datos no confidenciales sobre servicios para que los ciudadanos los analicen y brinden opiniones; a la par de supervisar la calidad de los servicios públicos ./.