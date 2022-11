El “banh cam” (pastelillo de naranja) (Fuente: Nhan dan)

Hanoi (VNA)- El “banh cam” (pastelillo de naranja) figura entre las 30 mejores frituras en el mundo elegidas por la revista CNN Travel.

Según el medio citado por el periódico Nhan Dan, los comensales no pueden resistirse al antojo del crujiente bocadillo y los platos recomendados solo forman parte de aquellas fritadas que les gustará saborear en sus próximos viajes.



El nombre “banh cam” no revela su sabor tal y como suele pensarse, sino de su forma redonda y tan pequeñita que cabe en la palma de la mano, similar a la aludida fruta, explicó.



Esta humilde bola es un tipo de comida callejera del sur vietnamita y se come en la merienda. Su corteza se hace con harina de arroz glutinoso y el relleno, de pasta de soja verde. Antes de freírse reboza con semillas de sésamo.



En el norte del país, el dulce de similar tipo se llama “banh ran” (pastelillos fritos), pero en vez de sésamo se glasea con almíbar de azúcar después de escurrir el aceite.



También hay una variante salada, rellenada con carne y champiñón y que se sirve con una salsa para mojar.



Además de los bollitos vietnamitas, CNN Travel honra al “tempura”, fritura típica de Japón, normalmente de mariscos o verduras; los churros de España, o el “mandazi”, pan frito originario de África Oriental./.