Zona Económica Chan May-Lang Co (Fuente:baodautu.vn)

Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA) Luego de 15 años de fundación y desarrollo, la Zona Económica Chan May-Lang Co aún no se ha desarrollado de acuerdo con sus ventajas y expectativas iniciales de planificación, por lo cual, resulta necesario ajustar la planificación general, creando así nuevas atracciones para el área.

La obra cuenta con una superficie de unas 27,108 mil hectáreas con cinco áreas funcionales principales, incluidas las portuaria, industria, no arancelaria, urbana y turística.



Hasta la fecha, ha atraído 57 proyectos de inversión con un capital registrado de 3,6 mil millones de dólares, entre ellos, 28 puestos en funcionamiento, lo que crea puestos laborales a unos 4,7 mil trabajadores e ingreso anual de alrededor de 170 millones de dólares.



Sin embargo, la contribución anual de la zona económica al presupuesto de la provincia de Thua Thien - Hue es de solo 12 millones de dólares, porque la mayoría de los proyectos se encuentran en el período de exención de la renta de tierra y el impuesto relativo al ingreso empresarial.

Además, el número de grandes inversores y proyectos de inversión extranjera directa en la zona se ve aún pequeño.

Tran Dinh Thien, exjefe del Instituto de Economía de Vietnam, consideró que quizás este centro económico carece de inversionistas grandes, quienes se interesan por elegir el lugar como el destino de sus actividades.

Una de las condiciones suficientes y claves para atraer más negociantes que le falta a la zona es una fuente de mano de obra de alta calidad, dijo.

Planificación del desarrollo de la zona turística nacional de Lang Co - Canh Duong. (Foto:thuthienhue.gov.vn)

Muchas empresas que invierten en la infraestructura portuaria señalaron que, aunque el puerto de Chan May en la provincia dispone de gran potencial, la capacidad de desarrollo industrial de Thua Thien-Hue aún es limitada, mientras el volumen de mercancías de exportación e importación no se ve demasiado.

Por lo tanto, para desarrollar un puerto marítimo sólido, debe asociarse con la atracción de inversores a los parques industriales de la provincia, especialmente los terrenos en la zona económica de Chan May - Lang Co, apuntó Dinh Thien.

Thua Thien-Hue ha orientado actualmente la planificación del desarrollo de dicha zona para convertirla en el futuro en una ciudad costera moderna con una superficie total de 447 kilómetros cuadrados.

Se trata de una urbe industrial limpia, un puerto marítimo y uno de los principales y modernos centros de comercio internacional, así como una zona turística a nivel nacional e internacional, entre otros.

El presidente de la Asociación de Planificación y Desarrollo Urbano de Vietnam, Tran Ngoc Chinh, subrayó que la formación y desarrollo de la ciudad de Chan May-Lang Co muestra una visión correcta.

En el futuro, esa urbe se conectará y compartirá beneficios con el desarrollo del puerto marítimo de Lien Chieu en la ciudad de Da Nang y podrá convertirse en un puerto logístico, debido a sus ventajas geográficas y de espacios de desarrollo.



Mientras, Nguyen Van Phuong, presidente del Comité Popular de Thua Thien-Hue, reiteró que el nuevo puerto en el ajuste de la planificación general para la zona económica Chan May-Lang Co esta vez es ampliar el espacio de desarrollo industrial, crear un fondo de tierras en aras de atraer a más proyectos de inversión a gran escala.



Al mismo tiempo, la provincia también redefine el espacio de desarrollo del área portuaria de Chan May para aumentar la longitud de la operación del muelle, formar y desarrollar centros logísticos y sistemas portuarios secos, así como se centrará también en actualizar la vía férrea de alta velocidad en el eje Norte-Sur que pasa por el casco urbano de Chan May, entre otros, concluyó./.

VNA