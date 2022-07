Transacciones en el banco Vietcombank (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Las empresas deben reposicionar la cadena de valor, analizar factores macroeconómicos que pueden afectar el costo de producción, elaborar nuevas políticas de precios y evaluar regularmente la psicología de los clientes, para garantizar operaciones comerciales estables y sólidas en la etapa de tormenta de precios.Vu Dang Vinh, director general de la empresa Vietnam Report, dio tal sugerencia al anunciar el nuevo informe sobre la lista de 50 compañías de capital abierto más prestigiosas y eficientes del país en 2022, el cual muestra que en el período 2020-2022, no solo las empresas estatales, sino también las privadas experimentan diversas dificultades a causa de las fluctuaciones macroeconómicas en la era posterior a la pandemia de la COVID-19.Las firmas con reservas internas, adaptabilidad y fuerza para superar este período son empresas de renombre con un enorme potencial financiero y que no temen al cambio, dijo, al precisar que Vinhomes (VHM, Hoa Phat (HPG), Masan (MSN), The Gioi Di Dong (MWG) y el Banco de Comercio Exterior Vietcombank (VCB) devienen nombres reconocidos que lideran la lista.Por otro lado, las empresas también deben dar importancia al desarrollo de la imagen y mejorar la reputación y, al mismo tiempo, perfeccionar la estructura organizativa y restablecer el estado de la marca, a fin de formular una estrategia de desarrollo a largo plazo para superar las dificultades, recomendó.En opinión de Dang Vinh, para lograr ese objetivo, se necesita centrarse en el desarrollo de productos, enfocándose en la calidad, el diseño del envase y las capacidades de identificación del mercado; además de aumentar la inversión en tecnología de la información y transformación digital; promover el desarrollo de recursos humanos y garantizar la transparencia del mercado de valores./.