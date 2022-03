Can Tho, Vietnam (VNA) - El vicepresidente del Comité Popular de la ciudad survietnamita de Can Tho, Nguyen Thuc Hien expresó su esperanza de que la localidad y Francia tengan más actividades de cooperación en los campos de turismo, salud y educación.Específicamente, Can Tho desea implementar los contenidos firmados con las urbes francesas de Niza y La Seyne-sur-Mer, al contribuir a la profundización y desarrollo de los nexos bilaterales, agregó Thuc Hien en una sesión de trabajo efectuada hoy con la delegación del Consulado General de Francia en Ciudad Ho Chi Minh, encabezada por la consulesa general Emmanuelle Pavillon Grosser.Al mismo tiempo, la ciudad aspira a cooperar con las instituciones educativas francesas para organizar programas de formación de pregrado y posgrado, cursos a corto y largo plazo para cuadros, funcionarios, empleados públicos y profesores de las escuelas preuniversitarias municipales.Además, en el campo económico, Can Tho desea que la parte francesa actúe como puente para brindar información sobre importación, estándares de productos básicos, preferencias arancelarias, demanda del mercado, ferias y exposiciones.A su vez, Grosser precisó que en el futuro, Francia planea implementar numerosos programas y proyectos clave en la urbe vietnamita, tales como la enseñanza y aprendizaje del francés en los centros educativos preuniversitarios, proporcionar información sobre el mercado del país europeo y ampliar la colaboración con las localidades francesas, entre otros./.