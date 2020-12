Kien Giang, Vietnam (VNA) - La implementación de las políticas acerca de las nacionalidades contribuyó a cambiar la apariencia y mejorar la vida material y espiritual de la comunidad de la etnia Khmer en el distrito de Go Quao, de esta provincia survietnamita.En los últimos años, las autoridades de Go Quao se han empeñado en materializar las instrucciones del Partido Comunista de Vietnam y el Estado, garantizando que todos los pobladores Khmer en la localidad se beneficien de las políticas de seguro médico, además de otras soluciones relacionadas con el agua potable y la higiene.El Gobierno local también desplegó nueve modelos de producción destinados a aliviar la pobreza, en asociación con los programas de construcción de nuevas zonas rurales.También movilizó recursos e inversiones para la edificación de infraestructuras, especialmente para los hogares desfavorecidos, lo que coadyuvó a cumplir con los objetivos de desarrollo socioeconómico del distrito.Le Huu Toan, vicepresidente del Comité Popular de Go Quao, destacó que las preferencias de préstamo credencial para el desarrollo de la producción constituyen una de las importantes políticas encaminadas a reducir la pobreza en la localidad.Go Quao divulgó, además, la aplicación de la ciencia y tecnología en la producción, mejora de cultivos y ganado, en aras de elevar los ingresos de los aldeanos locales.Go Quao es el distrito con la mayor comunidad de los Khmer en Kien Giang, pues representa casi el 33 por ciento de su población./.