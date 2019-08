Phnom Penh (VNA) - La cuarta reunión de los Comités de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Laos y Camboya se inauguró hoy en Phnom Penh, bajo la presidencia del titular interino del cuerpo legislativo camboyano, Nguon Nhel.

El subjefe de la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad de la Asamblea Nacional de Vietnam Tran Ngoc Khanh habla en el evento (Fuente: VNA)

El jefe de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento de Vietnam, Vo Trong Viet, preside la delegación de su país que participa en el evento.En su discurso de apertura, el jefe de la Comisión de Asuntos Interiores, Defensa Nacional y Administración del Servicio Civil de la AN de Camboya, Hun Neng, destacó la importancia de los acuerdos firmados por los tres países con el fin de materializar la determinación de sus órganos parlamentarios y gobiernos, para robustecer la solidaridad y la cooperación, así como garantizar la seguridad, estabilizar la política, reducir la pobreza y promover el progreso socioeconómico en el Área del Triángulo de Desarrollo de estos tres países indochinos.Tras expresar gratitud por las contribuciones y el valioso apoyo de Vietnam y Laos para que su país alcance el actual nivel de progreso, agregó que las orientaciones para su cooperación, propuestas en las últimas reuniones, han creado una visión para el desarrollo de las tres naciones, especialmente en las zonas fronterizas.A su vez, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad de la AN de Laos, Khamsounk Viithavong, elogió la conveniencia de conectar las tres economías y señaló que la reunión ofrece una excelente oportunidad para que las tres partes compartan sus experiencias en garantizar la labor defensiva e implementen el acta de la tercera reunión, efectuada en Vietnam en 2016.En su intervención, el subjefe de la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad de la AN de Vietnam Tran Ngoc Khanh destacó que su país ha adoptado numerosas medidas para implementar los acuerdos firmados.La economía de las cinco localidades vietnamitas en el área del Triángulo de Desarrollo de Camboya- Laos- Vietnam, a saber, Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong y Binh Phuoc, ha registrado logros notables, con un crecimiento anual del ingreso per cápita del 7,5 por ciento, informó.Según Ngoc Khanh, la cooperación de su país con Camboya y Laos en los campos de agricultura, silvicultura, industria, turismo, educación y atención de la salud se ha fortalecido a nivel nacional y provincial.Para julio de 2019, Vietnam había operado 49 y 67 proyectos de inversión en el área del Triángulo de Desarrollo de Camboya y Laos, respectivamente, precisó.Los participantes discutieron en la cita las orientaciones para mantener la seguridad a lo largo de las líneas fronterizas conjuntas entre Vietnam, Laos y Camboya, así como los nuevos desafíos para el desarrollo de la nación, y firmaron una declaración conjunta de la reunión. - VNA