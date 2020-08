Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Phnom Penh, 24 ago (VNA)- La industria sin humo de Camboya atrajo a más de 1,4 millones de turistas nacionales, incluidos extranjeros que viven en el país, durante la pasada semana, en el periodo vacacional compensatorio por la fiesta Chol Chnam Thmay.El Ministerio de Turismo de Camboya informó que se trata de una buena señal para el sector, en el contexto que el Gobierno ha aplicado numerosas medidas contra la epidemia de COVID-19 La presidenta de la Asociación de agencias de viajes, Chhay Sivlin, subrayó que tal resultado se logró gracias al cumplimiento de las normas sanitarias al respecto de la población y las autoridades de cada localidad.Por tal motivo, aunque no hubo visitantes internacionales, la presencia de los nacionales contribuirá a ayudar a la industria del ocio a mantener sus actividades.El Gobierno camboya no otorgó a los trabajadores cinco días festivos del 17 al 21 de agosto para compensar las vacaciones de abril pasado, cuando la propagación de la pandemia en el país impidió la tradicional celebración.Según evaluaciones de los observadores, el turismo del país indochino podría perder tres mil millones de dólares en ingresos, debido a la ausencia de visitantes extranjeros y se prevé que necesitará hasta siete años para recuperarse.El Ministerio de Salud anunció hoy que Camboya no ha registrado ningún caso nuevo del COVID-19 durante la última semana. Hasta el momento, el país reportó 273 pacientes infectados por la epidemia./.