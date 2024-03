Can Tho (VNA) - El vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, en el delta del Mekong de Vietnam, Nguyen Thuc Hien, sostuvo hoy una sesión de trabajo con el cónsul general de Italia en Ciudad Ho Chi Minh, Enrico Padula, para discutir la cooperación bilateral, centrándose en la agricultura resiliente al clima Según Thuc Hien, la protección del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible son las máximas prioridades para el delta del Mekong, en general y para Can Tho, en particular.Instó a Padula a actuar como un puente para presentar el entorno de inversión de Can Tho entre las empresas e inversores italianos, así como promover la inversión a través de seminarios, ferias comerciales y exposiciones en esta ciudad sureña e Italia.Por su parte, Enrico Padula consideró a Can Tho como un socio importante de Italia e informó que una delegación de empresas italianas visitará la localidad a finales de este año para explorar el potencial de la industria y agricultura de alta tecnología.Con anterioridad, al intervenir en un seminario sobre el desarrollo sostenible del delta del Mekong, el diplomático afirmó los compromisos de Italia con Can Tho y las provincias de esta región a través de actividades específicas como la producción de productos agrícolas adaptables al cambio climático y que satisfagan los criterios del mercado de la Unión Europea.De acuerdo con estadísticas oficiales, en 2023, Can Tho exportó bienes por valor de 3,2 millones de dólares a Italia e importó principalmente materiales farmacéuticos por una cifra de 210 mil dólares.Las principales mercancías exportadas de Can Tho al mercado italia no son arroz, productos acuáticos y agrícolas, textiles y confecciones./.