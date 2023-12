El panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Los dirigentes de Can Tho y Vientiane, la capital de Laos, acordaron fortalecer la cooperación agrícola en una reunión celebrada en la ciudad vietnamita del delta del Mekong.En la cita, efectuada la víspera, el secretario del Comité del Partido Popular Revolucionario de Laos en Vientiane y presidente del Consejo Popular municipal, Anouphap Tounalom, dijo que está impresionado por el fuerte desarrollo de Can Tho y expresó su esperanza de que las iniciativas y políticas que sirven a la cooperación integral de las partes se implementen más ampliamente, centradas en el desarrollo del sector agrícola.El funcionario propuso que la ciudad vietnamita aumente las becas para que más jóvenes laosianos estudien agricultura en la Universidad de Can Tho y otras instituciones locales con fortalezas en la agricultura.El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Can Tho, Nguyen Van Hieu, afirmó que Vietnam ha aprobado una estrategia para el desarrollo agrícola y rural sostenible y que el gobierno vietnamita está implementando un programa para desarrollar un millón de hectáreas de agricultura de alta tecnología, asegurando que los ingresos de los agricultores aumenten en al menos un 30% respecto al modelo tradicional.También se están promoviendo vigorosamente las actividades de investigación y transferencia de tecnología en este ámbito, especialmente en el delta del Mekong, dijo.El mismo día, la delegación laosiana visitó algunas instituciones, escuelas y empresas agrícolas en Can Tho ./.