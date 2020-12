Ottawa (VNA)- El grupo canadiense de comunicación CBC News publicó recientemente una historia sobre Sabrina Pinksen , una mujer de la pequeña ciudad de Wild Cove, provincia de Terranova y Labrador, del país norteamericano, con sus historias inolvidables en Vietnam durante la pandemia de COVID-19.

Canadiense comparte experiencias inolvidables durante tiempo de COVID-19 en Vietnam (Fuente: Sabrina Pinksen)





La pandemia ha tenido un efecto positivo en su vida laboral. Pinksen trabaja como profesora de idioma inglés ESL en línea para una empresa. Dado que la gente pasa más tiempo en casa, sus habilidades tienen más demanda. Anteriormente, Pinksen vivía en Corea del Sur, antes de mudarse a finales de 2017 a la capital de Vietnam , un país de más de 90 millones de habitantes es geográficamente más pequeña que Terranova y Labrador.A pesar de la gran diferencia en la población, ambas “casas” de Pinksen tienen una cosa en común: sus bajas tasas de infección, subrayó CBC News.Incluso con la alta densidad de población de Hanoi, dijo Pinksen, Vietnam logró mantener bajos los números de pacientes de COVID-19 al enfocarse en la gestión de la transmisión comunitaria y el rastreo de los contactos de los pacientes.Pinksen atribuyó la cifra limitada de los infectados con el mal en Vietnam a la respuesta rápida implementada por las autoridades.Según ella, Vietnam cerró la frontera con China casi inmediatamente al comienzo de la pandemia y el país también adoptó la medida de distanciamiento social a nivel nacional durante tres semanas en abril.Dijo que el país ha sido extremadamente proactivo en su manejo de la pandemia. Cuando se trata de la vida diaria en Hanoi, dijo Pinksen, es como si el COVID-19 no existiera.Una segunda ola golpeó en julio, en la ciudad central de Da Nang y Pinksen estaba allí de vacaciones."Creo que había 50 mil personas (de Hanoi) que estaban en Da Nang durante ese brote, y a todos los que regresamos a Hanoi nos hicieron la prueba en cuestión de un par de semanas", destacó."Da miedo ser un extranjero en otro país y no saber realmente lo que está pasando", recordó su inquietud al principio.Inicialmente, Pinksen intentó regresar a Terranova y Labrador, pero sus planes no dieron resultado. En aquel momento su pasaporte estaba en Inmigración esperando una extensión de visa, por lo que no pudo tomar ningún avión, así que aceptó no ir a ningún lado.La pandemia ha tenido un efecto positivo en su vida laboral. Pinksen trabaja como profesora de idioma inglés ESL en línea para una empresa. Dado que la gente pasa más tiempo en casa, sus habilidades tienen más demanda.



Pinksen dijo que esperaba estar en casa para las vacaciones, pero eso no sucederá este año.



"Me gustaría regresar en la primavera. Pero si la situación en Terranova y Labrador es la misma que en otras regiones de Canadá, no sé por qué cambiaría la libertad que tengo ahora para volver a casa", expresó./.

VNA