Bangkok (VNA)- Alrededor de 2,1 millones de votantes tailandeses elegibles, incluidos más de 111 mil que viven en el extranjero, se registraron para emitir su voto por adelantado el 7 de mayo, una semana antes de las elecciones generales en Tailandia el 14 de mayo.El secretario general de la Comisión Electoral (CE), Sawaeng Boonmee, dijo que más de 2,153 millones de tailandeses se registraron entre el 25 de marzo y el 9 de abril para votar por adelantado.Sin embargo, el número real puede ser mayor, porque el registro en línea finalizó a la medianoche del 9 de abril y hay un número de registros por correo que aún no ha llegado a la oficina de registro de la CE.Citó algunos de los problemas que encontraron los votantes anticipados, por ejemplo, algunos no pudieron verificar si su registro fue guardado después de completar el formulario y muchos tuvieron que dedicar varias horas a completar el proceso.Varios votantes anticipados tuitearon o publicaron hashtags quejándose de no poderse registrar e instando a la CE a extender el plazo de medianoche.El Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores ha establecido una sala de situación para coordinar con la CE, el Ministerio del Interior, el Correo de Tailandia y 94 oficinas consulares y embajadas tailandesas en el extranjero, para garantizar una emisión de votos sin problemas en el extranjero, utilizando la aplicación web OVMS./.