La ceremonia de la publicación del libro del secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) La ceremonia de la publicación del libro: "Luchar resuelta y persistentemente contra la corrupción y la negatividad, contribuyendo a construir un Partido y un Estado cada vez más puros y fuertes", del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, tuvo lugar hoy en Hanoi.Al hablar en el acto, el miembro del Buró Político y permanente de la Secretaría del Comité Central del PCV, Vo Van Thuong, enfatizó que la lucha contra la corrupción y la negatividad constituye una tarea muy importante del Partido y Estado.Bajo la dirección del Comité Central del Partido, el Buró Político, la Secretaría y el Comité Directivo Central relevante, el combate contra la corrupción y la negatividad han hecho grandes progresos y logrado muchos resultados importantes en favor de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, así como el mantenimiento de la estabilidad política y la promoción del desarrollo socioeconómico.La lucha anticorrupción se ha convertido en un movimiento y una tendencia irreversible, que es reconocida, consensuada y apoyada por los cuadros y miembros del partido y el pueblo, y también apreciada por los amigos internacionales. Vo Van Thuong destacó la coordinación entre la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido, la Editorial Política Nacional Su that (La Verdad), la Comisión de Propaganda y Educación y el Consejo Teórico Central para compilar este libro con seriedad, responsabilidad y meticulosidad.El contenido de los artículos, pensamientos y orientaciones del Secretario General del PCV en este libro están extraídos de su rica práctica, mostrando su visión, sabiduría y dirección profunda y drástica, comprensiva y persuasiva, en contribución a esclarecer el pensamiento teórico del Partido sobre la labor de prevenir y combatir la corrupción y la negatividad, y construir y rectificar las filas partidistas, expresó.El libro muestra la coherencia entre el decir y el hacer, la perseverancia en la lucha sin interrupción, la unidad entre los muchos años de pasión y acciones drásticas en la lucha contra la corrupción y la negatividad del Secretario General Nguyen Phu Trong, con el fin de construir nuestro Partido cada vez más puro y fuerte, afirmó.El libro es un documento muy valioso, tanto en la teoría como en la práctica, que puede ser considerado como un "manual" sobre la lucha contra la corrupción y la negatividad en Vietnam, dijo.A través de este libro, los lectores nacionales y extranjeros comprenderán mejor las políticas, las directrices y la determinación para luchar contra los "enemigos internos", prevenir, repeler y manejar estrictamente la corrupción y la negatividad del Partido y el Estado -una guerra sin disparos pero extremadamente feroz y difícil-, subrayó.Resulta necesario que las comisiones y organizaciones partidistas de todos los niveles y las localidades apliquen de manera adecuada y apropiada las lecciones aprendidas del proceso de liderazgo en la lucha contra la corrupción y la negatividad en este libro.Resaltó la importancia de convertir la voluntad política en acción práctica; proceder resueltamente, de manera persistente y continúa, movilizar la fuerza completa tanto del sistema político como de toda la sociedad e implementar sincrónicamente soluciones para prevenir y combatir la corrupción y la negatividad de acuerdo con el contexto y los requisitos del desarrollo del país en la economía de mercado de orientación socialista y las tradiciones culturales de la nación.La Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido, en colaboración con la Editorial Política Nacional Su that (La Verdad), publicó cerca de 55 mil ejemplares del libro que consta de unas 600 páginas y casi 100 ilustraciones, presentadas en un estilo periodístico moderno y divididas en tres partes.En la primera parte se trata algunos temas extraídos de la realidad de la lucha anticorrupción en Vietnam, incluido el artículo general "Lucha contra la corrupción y la negatividad: ¡una tendencia necesaria, inevitable e irreversible!", cuatro comentarios finales del máximo dirigente partidista en las Conferencias Nacionales sobre tales trabajos en 2014, 2018, 2020 y 2022, y sus conclusiones en 36 reuniones y sesiones del Comité Directivo y su órgano permanente.La segunda parte expone 22 artículos de Phu Trong sobre trabajos de construcción y rectificación del Partido desde los primeros años del Doi Moi (1986) del país hasta la actualidad.Estos artículos muestran el pensamiento agudo y la visión política destacada de Phu Trong que resaltaron, como tema fundamental de la lucha contra la corrupción y lo negativo, la prevención desde lejos y temprano con el enfoque de construir y rectificar el Partido, y especialmente prevenir y combatir el deterioro de la ideología política y la moral de los militantes.La última parte reunió y seleccionó 62 opiniones de pobladores, 10 opiniones de diputados de la Asamblea Nacional y 24 criterios de políticos, académicos, amigos internacionales; mostrando el reconocimiento, apoyo y la profunda confianza de personas de todos los ámbitos de la vida, en todas las regiones y territorios en la lucha contra la "agresión interna" bajo la dirección del Partido, directamente el secretario general Nguyen Phu Trong.A través del contenido del libro, los lectores pueden obtener una respuesta satisfactoria a la gran pregunta general planteada al comienzo del artículo del Secretario General: ¿Por qué debemos luchar resuelta y persistentemente contra la corrupción?Además de publicar los tradicionales libros en papel, con el fin de contribuir a la difusión del significado y contenido del libro, la Editorial Política Nacional Su That publicará la obra en formato electrónico en las páginas https://stbook.vn/ y https://thuviencoso.vn/ ./.