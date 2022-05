La danza ‘Mua bat’. (Fotografía: hanoimoi.com.vn)

Bac Kan, Vietnam (VNA)- La semana de turismo y patrimonios culturales de Ba Be 2022 tendrá lugar del 3 al 6 de junio en el distrito homónimo de la norteña provincia vietnamita de Bac Kan.El evento incluye actividades promocionales de los destinos turísticos del territorio y que exaltan los valores patrimoniales y culturales de las minorías étnicas locales.Su inauguración se combinará con un acto de declaración como patrimonios culturales inmateriales nacionales de la ‘Mua bat’ (danza con cuencos) de la etnia Tay y del ritual ‘Cap sac’ de los Yao Tien, en la comuna de Don Phong, según el periódico electrónico Nhan Dan.También se efectuarán el primer Festival del canto ‘then’ y el instrumento ‘tinh’ de las etnias Tay y Nung de Bac Kan, una presentación de trajes tradicionales de las etnias autóctonas y patrimonios culturales inmateriales de la provincia, un festival de gastronomía étnica y una exposición simultánea de productos agrícolas del programa OCOP (Cada comuna, un producto).Ma Thi Cu, vicepresidenta del Comité Popular del distrito de Ba Be, informó que los preparativos fueron completados en lo fundamental. Además de las actividades convocadas por el Servicio de Cultura, Deportes y Turismo provincial, la localidad organizará conferencias de promoción turística, torneos deportivos, juegos folclóricos y un campamento juvenil.En los últimos años Bac Kan ha invertido significativamente en infraestructura y servicios para ampliar las ofertas en el lago Ba Be, su mayor atractivo turístico. Las nuevas propuestas incluyen al mercado nocturno de Pac Ngoi, tours gastronómicos y programas que permiten apreciar la cultura y la vida diaria. Allí hay más de 80 hoteles y homestays.Con la exaltación de la danza ‘Mua bat’ y del ritual ‘Cap sac’, la provincia de Bac Kan cuenta con 19 patrimonios culturales inmateriales de nivel nacional./.