Celebrarán festival de música francesa en Vietnam (Fuente:Internet)

Hanoi, 15 jun (VNA)- Un festival de música francesa se celebrará el 21 de junio próximo en esta capital, para animar a los músicos y artistas no profesionales a hacer presentaciones en la calle o en lugares públicos.El evento incluirá la proyección de una película sobre la música francesa, una actuación de la pianista vietnamita Trang Trinh, seleccionada por la revista estadounidense Forbes como una de las 30 figuras más influyentes de Vietnam, y otras actividades artísticas, según el periódico electrónico Nhan Dan..Numerosos artistas y bandas vietnamitas como Mac and the Odd Stones, Vu Thanh Van, HUB, Nhung dua tre y Ngot participarán en el festival.Según el Centro de Cultura francesa L’Espace en Hanoi, el evento se efectuó por primera vez en la ciudad francesa de Toulouse y el este de París, y hasta el momento se ha llevado a cabo en más de 100 países./.