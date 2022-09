El festival se celebrará del 23 de septiembre al 7 de octubre (Foto: Comité Organizador)

Hanoi (VNA)- El festival de cine titulado "#It's Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam" sobre el tema de la naturaleza se celebrará por primera vez del 23 de septiembre al 7 de octubre en Vietnam, con obras cinematográficas nacionales y extranjeras y diálogos sobre la sustentabilidad y armonía con la naturaleza Auspiciado por la Embajada de España en Vietnam, el programa tendrá lugar en el marco de las actividades internacionales de la Semana del Clima 2022 (19-25 de septiembre) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la participación de 14 países, entre ellos, Bélgica, Brasil, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Noruega, Perú, España, Reino Unido, Venezuela y Vietnam.Al intervenir en el acto de anuncio del festival, la embajadora de Madrid en Hanoi, María Del Pilar Méndez Jiménez, dijo que España siempre se empeña en actuar como un puente de conexión entre naciones y pueblos en apoyo de los intereses comunes globales.Como coordinadora de “#It's Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam” (Es hora de actuar - Un festival de cine sobre la naturaleza en Vietnam), la representación diplomática tiene el honor de trabajar con organizaciones sociales y civiles, individuos y comunidades ambientales de 14 países repartidos en tres continentes, con el objetivo común de fomentar la cooperación internacional y crear conciencia sobre un futuro sostenible, subrayó.Se trata de un proyecto del programa de cooperación por la cultura entre Europa y América Latina, EULAT 4 Culture, que convoca financiación del Gobierno español a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, precisó.El festival de cine presentará 17 películas, documentales y cortometrajes con subtítulos en vietnamita, muchas de las cuales se proyectarán gratuitamente para el público (en línea e in situ) en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh./.