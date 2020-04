Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam no reportó hoy ningún caso nuevo de COVID-19 , manteniendo el número total de infecciones del país en 270, anunció el Comité Directivo Nacional para la Prevención y el Control de la pandemia.De ellos, 225 personas se han recuperado completamente, lo que representa el 83 por ciento del total.Desde el 16 de abril, Vietnam no ha informado de nuevas infecciones entre la comunidad.De los 45 pacientes tratados en seis centros de salud en todo el país, 13 han dado negativo para el SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19, una vez, y tres han dado negativo más de dos veces.Hasta 52,196 personas están bajo cuarentena o monitoreo de salud, incluyendo 325 en hospitales, 9,836 en otras instalaciones y 42,035 en el hogar o en sus alojamientos.A pesar de que no hay nuevos casos, el Comité Directivo Nacional recomienda el cumplimiento cabal de la directiva número 19 del primer ministro Nguyen Xuan Phuc, emitida el 25 de abril, para garantizar la prevención y el control de la enfermedad en el nuevo contexto./.