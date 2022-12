Can Tho, Vietnam (VNA) - La tasa de hogares pobres en la ciudad de Can Tho , en el delta del Mekong, cayó al 0,52 por ciento en 2022, un 0,28 por ciento menos que el año pasado.En consecuencia, actualmente hay mil 904 hogares pobres (0,52%) con seis mil 456 personas y siete mil 591 hogares casi pobres (2,06%) con 29 mil 449 personas en la ciudad.Entre los distritos de la ciudad, Ninh Kieu tiene la tasa más baja de familias pobres, con un 0,2 por ciento, mientras que Thot Not tiene la más alta, con un 1,65 por ciento.Los resultados se atribuyeron a la implementación efectiva de proyectos y políticas de la ciudad en el marco del programa objetivo nacional sobre la reducción sostenible de la pobreza.Ha desembolsado casi 1,22 millones de dólares en préstamos para 826 hogares pobres y casi pobres, y ayudó a construir 487 casas de caridad para estos grupos de la población.La ciudad se propone reducir aún más su tasa de hogares pobres a 0,32 por ciento de 0,2 por ciento en 2023./.