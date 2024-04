Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO), en cooperación con el Grupo de trabajo encargado de las labores relativas a las organizaciones no gubernamental (ONG) extranjeras de la urbe, organizó una conferencia anual para discutir las orientaciones destinadas a impulsar la cooperación en el próximo tiempo.En su discurso de inauguración, el presidente de la HUFO, Do Viet Ha, enfatizó que la conferencia tiene como objetivo favorecer el encuentro y el intercambio de información entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras y los socios vietnamitas sobre la cooperación, así como las dificultades, desafíos y la demanda actual de movilización de ayuda de Ciudad Ho Chi Minh.Además, la conferencia sirvió como una plataforma para que la Unión de Organizaciones de Amistad de las localidades sureñas propongan sus necesidades de financiación a las ONG internacionales con áreas de operación relevantes para futuros proyectos conjuntos.Según la HUFO, las relaciones de colaboración entre la urbe sureña y las ONG internacionales se han expandido en diversas formas y áreas, incluyendo el desarrollo comunitario, el apoyo al desarrollo de la salud, la educación y la resolución de problemas sociales, contribuyendo significativamente al desarrollo socioeconómico y ayudando a la ciudad a alcanzar sus objetivos.En 2023, un total de 127 ONG internacionales fueron autorizadas para su operación en Ciudad Ho Chi Minh, principalmente en las áreas de salud, educación, protección social y medio ambiente.El Comité Popular municipal aprobó 58 solicitudes de agencias, organizaciones e individuos extranjeros para proporcionar ayuda a proyectos y otras iniciativas para Vietnam, con un capital comprometido de alrededor de 25,18 millones de dólares.Los participantes recibieron información actualizada sobre las regulaciones en torno a la gestión de las actividades de las ONG extranjeras, la gestión y el uso de la ayuda no reembolsable fuera de la asistencia oficial para el desarrollo extranjera para Vietnam y otras disposiciones legales relevantes.En esta ocasión, el Comité Popular municipal y la HUFO entregaron certificados de mérito a 10 ONG extranjeras en reconocimiento a sus aportes a proyectos humanitarios en la ciudad./.