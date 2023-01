Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Esta urbe vietnamita tiene como objetivo reducir la tasa de infección por el virus de la hepatitis B (VHB) en niños menores de cinco años de edad a menos del 0,5 por ciento y prevenir la transmisión materno-infantil al respecto para 2050.Según el plan para el período 2022-2025 emitido recientemente por el Comité Popular municipal, Ciudad Ho Chi Minh se esforzará por eliminar la transmisión del VHB y del virus de la hepatitis C (VHC) en los establecimientos de salud y a través de las transfusiones de sangre.Las autoridades locales se esforzarán por reducir la transmisión del VHB y el VHC entre los usuarios de drogas, la transmisión del virus de la hepatitis A (VHA) y E (VHE) a través del tracto gastrointestinal; así como la cirrosis hepática, el cáncer de hígado y la muerte relacionada con la VHB y la VHC De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud , Vietnam se encuentra entre los países que más sufren de hepatitis viral B y C.Datos oficiales indican que alrededor de 40 mil personas mueren de cáncer de hígado cada año en el país.La vacunación se considera una prevención eficaz y se debe realizar un programa de educación sobre la importancia de las vacunas, opinaron los expertos.La tasa de hepatitis B en la mayor urbe survietnamita se sitúa hoy en el 15 por ciento de la población de la ciudad, y la de C es de alrededor del 1,5 por ciento.Las estadísticas del Hospital de Enfermedades Tropicales de la metrópolis mostraron que un promedio de 800 pacientes son examinados por enfermedades hepáticas diariamente, de los cuales la hepatitis B representa el 60 por ciento y la C, el 14 por ciento./.