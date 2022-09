En la cita (Foto: VNA)

Thue Thien-Hue, Vietnam (VNA)- El distrito de Thuan An está orientado a convertirse en una zona urbana dinámica en el Este de la ciudad de Hue, cabecera de la provincia centrovietnamita de Thua Thien – Hue , afirmó hoy un funcionario.El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hue, Phan Thien Dinh, enfatizó en una conferencia temática que se trata de una de las metas planteadas en el proceso de convertir a Thua Thien - Hue en una ciudad bajo la administración central.A partir del 1 de julio de 2021, la ciudad de Hue se amplió cuatro veces en tamaño, de 70,67 a 265,99 kilómetros cuadrados, con 29 distritos y siete comunas, recontó, al precisar que con esa expansión, el pueblo de Thuan An (anteriormente perteneciente al distrito de Phu Vang) ahora se transforma en el distrito de Thuan An , lo que crea condiciones para el desarrollo de la localidad en el tiempo venidero.La provincia trabaja por construir rutas desde la ciudad de Hue hasta Thuan An e infraestructura para el turismo marítimo en el homónimo estuario, así como promover el desarrollo de un puerto en la localidad, reveló.En el encuentro, los delegados debatieron temas relacionados con la historia, la ubicación y el papel del estuario de Thuan An para la ciudad de Hue, especialmente sobre la estrategia de preservación y promoción de los valores culturales en la zona marítima de Thuan An para servir al desarrollo económico y cultural de la ciudad de Hue en particular y de la provincia Thua Thien - Hue en general./.