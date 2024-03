Can Tho, Vietnam (VNA)- Dirigentes de las ciudades vietnamita de Can Tho y alemana de Wernigerode acordaron hoy orientaciones de cooperación bilateral en muchos campos, especialmente en el turismo verde sostenible.En conversaciones, el vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, Duong Tan Hien, informó a la delegación de Wernigerode , encabezada por su alcalde Tobias Kascha, sobre el potencial de la localidad en servicios, turismo y agricultura.Afirmó la disposición de Can Tho de crear condiciones favorables para que las empresas de la Alemania, en general, y de la ciudad de Wernigerode, en particular, inviertan en la localidad.Por su parte, Tobias Kascha expresó su deseo de ampliar la conexión y la cooperación en muchos aspectos entre las dos ciudades que tienen en común la orientación de desarrollar el turismo como sector económico clave.Con rica experiencia en la implementación de turismo verde sostenible, Wernigerode desea compartirlo con Can Tho, así como aprender sobre el modelo turístico en adaptarse al cambio climático que la ciudad vietnamita está implementando, dijo.Según datos oficiales, en 2023, el valor de exportación de Can Tho al mercado alemán alcanzó 18,15 millones de dólares, con principales mercancías de arroz, mariscos, productos agrícolas, prendas de vestir y artesanías.Mientras tanto, la ciudad importó bienes provenientes de Alemania como materias primas, maquinaria y equipos farmacéuticos por un valor de unos 260 mil dólares./.