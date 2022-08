Oficiales vietnamitas e indios en el acto inaugura de Ex Vinbax 2022 (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA)- El ejercicio bilateral de mantenimiento de la paz entre Vietnam y la India 2022 (Ex Vinbax 2022) comenzó hoy en el estado de Haryana, en el país surasiático.Al intervenir en el acto inaugural, el embajador de Vietnam en la India , Pham Sanh Chau, destacó la importancia de Ex Vinbax 2022 en las relaciones de defensa y la asociación estratégica integral entre ambas partes, especialmente en el año en que los dos países celebran su 50 aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos.Aprovechó la ocasión para alentar a los soldados vietnamitas a participar activa y efectivamente en los ensayos, aumentar el intercambio y aprender de las experiencias para contribuir de manera más efectiva a las operaciones de paz de las Naciones Unidas ( ONU ) en el futuro.A su vez, Prateek Sharma, del Comando Occidental de la India, expresó su honor de dar la bienvenida a la delegación de alto nivel y 45 militares del Ejército Popular de Vietnam que participan en Ex Vinbax 2022 , una actividad de cooperación práctica entre los Ejércitos de ambos países en los últimos años.Ex Vinbax 2022 es el tercer ejercicio de mantenimiento de la paz de la ONU entre los Ejércitos vietnamita e indio y se llevará acabo del 1 al 21 de agosto con el enfoque en la implementación de las tareas del equipo de ingeniería en combinación con el trabajo de medicina militar./.