Hanoi (VNA) – La reunión 22 del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam concluyó hoy en Hanoi después de dos días de sesiones.Al intervenir en la ceremonia de clausura, el presidente de AN, Vuong Dinh Hue, destacó que el Comité completó toda la agenda de trabajo, incluidos tres contenidos para presentar al Parlamento en su quinto período de sesiones de la XV legislatura que se inaugurará el 22 de mayo.También ofrecieron opiniones sobre los resultados de la cuarta reunión extraordinaria del Parlamento de la XV Legislatura, la agenda y la organización de su quinto período de sesiones.Además, Vuong Dinh Hue destacó la importancia de la reunión 22 para preparar el quinto período de sesiones del Parlamento.Después de la reunión 22, el Comité Permanente de AN convocará una reunión temática de tres días sobre legislación, a partir de mañana, con el fin de recopilar comentarios sobre varios proyectos de ley que se agregarán a los programas de elaboración de leyes de 2023 y 2024, y los proyectos de ley que se presentarán en el quinto período de sesiones del Parlamento.Con anterioridad, el Comité Permanente debatió un informe sobre los programas de supervisión propuestos por la AN y el Comité Permanente del Parlamento para 2024. Se tratan de la implementación de la Resolución No 43/2022/QH15 en 2022 de la AN sobre políticas fiscales y monetarias para apoyar el programa de recuperación y desarrollo socioeconómico y resoluciones del Parlamento sobre diversos proyectos importantes del país.Cabe destacar también los temas sobre la implementación de políticas y leyes en unidades públicas, y la aplicación de políticas y leyes para gar an tizar el orden y la seguridad del tránsito, así como el cumplimiento de políticas y leyes sobre gestión del mercado inmobiliario y desarrollo de vivienda social.De estos cuatro temas, en el quinto período de sesiones parlamentarias, la Asamblea Nacional seleccionará dos para la supervisión suprema, mientras los dos restantes serán supervisados por el Comité Permanente del Parlamento.También revisaron un informe sobre los resultados del seguimiento de los documentos legales en los campos bajo la gestión del Consejo de Minorías Étnicas de AN y los Comités del Parlamento./.