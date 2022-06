El ministro de Transporte Nguyen Van The (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Para el 31 de julio de 2022, se completará la instalación de estaciones de cobro electrónico de peajes en todas las carreteras, informó el ministro de Transporte Nguyen Van The , al rendir cuentas hoy ante la Asamblea Nacional.Según el titular, el cobro electrónico de peajes ( ETC ) es una nueva tecnología que debe aplicarse para que los viajes y el pago de impuestos de las personas sean cómodos, públicos y transparentes.El gobierno ha instituido esta tecnología desde 2015, sin embargo, en el proceso de implementación se ha encontrado con muchos problemas, debido a los hábitos de las personas y fallas técnicas en la operación, explicó.El Ministerio de Transporte ha aplicado con éxito un programa piloto de ese servicio en la ruta Hanoi - Hai Phong como base para la expansión de este método en otras autopistas.Agregó que se fortalece la divulgación de informaciones y alentar a los vehículos a registrar tarjetas para participar en el servicio con el fin de maximizar la eficiencia del sistema.Además, continúa instruyendo a los proveedores de servicios para que se concentren en revisar y corregir rápidamente los errores durante la operación del sistema.Previamente, en una reunión con el Ministerio de Transporte, el viceprimer ministro Le Van Thanh señaló que el cobro electrónico de peajes constituye un método civilizado y eficiente que ahorra tiempo y recursos humanos, así como contribuye a luchar contra la negatividad y facilitar a las personas cuando participan en el tráfico.Con el fin de aumentar la cantidad de vehículos con tarjetas ETC, el subjefe de Gobierno ordenó intensificar la difusión para ampliar la conciencia de las personas sobre este servicio conveniente.Desde octubre de 2021 hasta ahora, la implantación del sistema de cobro electrónico de peaje registró avances. En solo siete meses de 2022, se aplicaron cerca de dos millones de tarjetas más, lo que elevó el número total de vehículos con ETC a más del 60 por ciento./.