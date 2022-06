Hanoi (VNA)- El Tribunal Popular de Hanoi condenó hoy a prisión a An Thi Mai Tram y Nguyen Trong Bang por abusar de las libertades democráticas para infringir los intereses del Estado, los derechos legítimos de organizaciones e individuos, según el artículo 331, cláusula 2 del Código Penal.

En el juicio de primera instancia, Mai Tra, nacida en 1961 y residente en el distrito de Dong Da, recibió 42 meses de prisión; mientras Trong Bang, nacido en 1972 y residente en el distrito de Hoang Mai, fue sancionado con 36 meses de cárcel.

Según la acusación, en septiembre de 2021, mientras Hanoi estaba aplicando las medidas de distanciamiento social y llevando a cabo la vacunación contra la COVID-19, ambos individuos participaron en la distribución de folletos impresos con contenidos que distorsionaban las pautas y políticas del Estado sobre la prevención y control de la pandemia, así como la eficacia de las vacunas y las medidas aplicadas contra la enfermedad.

Al mismo tiempo, llamaban a la población a no cumplir con las normas sobre distanciamiento social; no vacunarse contra la enfermedad; y no someterse a la prueba de la COVID-19.



Los contenidos de estos folletos hicieron que algunas personas confundieran y malinterpretaran algunas medidas de enfrentamiento a la COVID-19, afectando la prevención y control de la pandemia y el programa de vacunación del Estado./.