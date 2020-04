En una entrevista concedida a la Agencia de Noticias de Vietnam (VNA), Derek Grossman, experto del Centro de Política de Asia-Pacífico del Grupo RAND (Research And Development) opinó que China tuvo muchos actos de “intimidación” para países vecinos relacionados con disputas en el Mar del Este , incluido Vietnam, Filipinas y Malasia.Según Grossman, esas acciones pueden incrementar la inestabilidad de seguridad en la región, e incluso escalar la tensión.Mientras, el doctor James Rogers, director del Programa “Global Britain”, del Instituto Henry&Jackson en Londres, calificó de absurda la reclamación soberana por Beijing sobre la mayoría del Mar del Este mediante la llamada “línea de nueve tramos”.Esto viola el derecho internacional, sobre todo cuando China es también un signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, subrayó.Al referirse al hecho de que un pesquero vietnamita se hundió recientemente tras ser embestido por un buque de China en el archipiélago de Hoang Sa (Paracels), Rogers describió esa acción como “muy peligrosa” e “inaceptable”.Los estados que juegan un importante papel en la protección del sistema internacional, basada en leyes, deben condenar tales acciones, reiteró.Por otro lado, la agencia de noticias rusa ANNA-News citó a expertos diciendo que la reciente declaración de China de nombrar entidades geográficas en el Mar del Este viola el derecho internacional.En virtud de la UNCLOS 1982, los estados no pueden reclamar soberanía si no están dentro de las 12 millas náuticas desde la costa. Por lo tanto, el nombramiento por parte de China de islas, rocas, y entidades submarinas en el lecho del Mar del Este es ilógico y viola el derecho internacional.Según ANNA-News, en los últimos años, la construcción por China de islas artificiales y el desarrollo de infraestructura en esas aguas también provocan preocupación en la comunidad internacional.En un comentario en el periódico Times of India, el periodista Rudronnel Ghosh describió como una acción unilateral la declaración china de establecer los dos distritos de la llamada ciudad de Sansha, la cual, dijo, perjudica la estabilidad en la región./.