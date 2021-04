Entregan sillas de ruedas a personas con discapacidad en Long An (Fuente: Internet)

Long An, Vietnam (VNA)- El consulado general de Tailandia en Ciudad Ho Chi Minh entregó sillas de ruedas a personas con discapacidad que se encuentran en dificultades económicas en la provincia survietnamita de Long An.En el acto de entrega, el cónsul general tailandés, Apirat Sugondhabhirom , dijo que Long An constituye uno de los socios económicos importantes de Tailandia, al ser la sede de más de 20 empresas de ese país que operan en la producción y procesamiento en los sectores agrícola, acuícola, textil y químico.El vicepresidente del Comité Popular provincial, Pham Tan Hoa, agradeció a la representación diplomática de Tailandia la asistencia a favor de las personas discapacitadas y los ancianos.Según el funcionario, en la actualidad Long An cuenta con más de 34 mil minusválidos.En la ocasión, la compañía 4 Oranges obsequió 180 sillas de ruedas a Long An por un valor de más de 39 mil dólares./.