Quang Nam, Vietnam (VNA)- Como la etnia Cham adquirió una cultura única influenciada por el hinduismo, desde el siglo IV hasta el XIII se construyeron muchos templos en el centro de Vietnam para rendir culto a los dioses hindúes y erigir lugares de sacrificio del reino Champa.Debido a los altibajos históricos y daños materiales, hoy esos templos son solo ruinas pero aún se consideran obras importantes, pues reflejan un período esplendido del reino Champa.Al principio, este lugar era un complejo de más de 70 magníficas obras arquitectónicas que llevaban la impronta de la civilización My Son. Pero el profundo impacto del hinduismo introdujo en el sitio también influencias indias.Representaciones de la mitología hindú llaman la atención en los templos y torres de My Son, construidos con ladrillos cocidos, columnas de piedra y decorados con relieves de arenisca.Todavía los investigadores no han dedicado tiempo a investigar en detalles la habilidad de quemar ladrillos y el nombre del adhesivo usado por los Cham para construir los bloques de torres sin mortero, que perduraban durante miles de años en medio de las montañas.El Santuario de My Son siempre ha sido una tierra misteriosa en la que los científicos aún no han encontrado todas las respuestas y queda un mundo por descubrir. A través de su arquitectura única que contiene muchos valores culturales y estéticos, transmite un modelo especial que demuestra el intercambio cultural, con una sociedad indígena adaptada a las influencias culturales del exterior, especialmente en el arte y la arquitectura hindú del subcontinente indio.La historia política y cultural del sudeste asiático tiene un capítulo relevante en el reino Cham, por tratarse de una obra original y ciertamente única sobre una civilización desvanecida.Según Nguyen Tien Dong, del Instituto de Arqueología - Academia de Ciencias de Vietnam, el Santuario de My Son está ubicado en un valle angosto con un clima muy duro. Fue elegido para ser la tierra santa, porque ese es el centro de la religión y el principal lugar de reunión de los monjes. Cuando se trata de los monjes, se habla del ascetismo hindú, pues es lugar para probar la fe, como hacían los Cham. Cada región tiene un lugar santo y My Son es el sitio santo más grande./.