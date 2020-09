Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Sydney (VNA)- La Corporación de Radiodifusión de Australia (ABC) atribuyó la respuesta rápida, efectiva y de bajo costo de Vietnam al éxito del país en detener nuevamente la epidemia del COVID-19 En un artículo publicado el 22 de septiembre, ABC destacó que Vietnam ha pasado más de dos semanas sin un solo caso del coronavirus a través de la transmisión comunitaria.El artículo citó a Guy Thwaites, director de la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad Oxford con sede en Ciudad Ho Chi Minh, diciendo que “Vietnam está muy acostumbrado a las enfermedades infecciosas…ha tenido varios brotes de enfermedades infecciosas en los últimos 20 años.”“Esta no ha sido una respuesta de alta tecnología, sino una respuesta muy rápida y bien organizada”.Según Thwaites, las autoridades vietnamitas aplicaron todas las medidas simples que hicieron la última vez, pero a gran escala y rápidamente. Se utilizó un muestreo en grupo, mediante el cual las muestras de cinco o seis personas pueden analizarse juntas. Si hay un resultado positivo, todas las muestras se analizarán individualmente."Los hogares enteros entraron en una muestra", dijo el profesor, y agregó que las comunidades o vecindarios con casos detectados fueron el objetivo primero."De esa manera pudieron probar el equivalente de alrededor de 100 mil personas a través de alrededor de 20 mil pruebas. Esto les permitió ahorrar mucho tiempo y dinero", analizó.Jos Aguiar, un australiano que trabaja para una empresa inmobiliaria vietnamita en Da Nang, le dijo a ABC que las medidas preventivas fueron mucho más estrictas que la última vez. “Estoy contento con la forma en que Vietnam lo manejó”, expresó.A inicios de septiembre, los vuelos hacia la ciudad de Da Nang se reactivaron y las playas están abiertas a los turistas.Según ABC, las consecuencias económicas de COVID-19 no serán tan castigadoras para Vietnam como para los vecinos de la región."Todavía se espera que Vietnam sea uno de los pocos países que continuará creciendo en 2020, mientras que se prevé que el resto del mundo entre en recesión", citó ABC a la consultora internacional PricewaterhouseCoopers.El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) pronosticó que la economía de Vietnam crecerá un 1,8 por ciento este año, lo que la convierte en una de las pocas economías del sudeste asiático que no se contrae. /.