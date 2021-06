Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Ministerio de Salud de Vietnam instruyó la implementación piloto del aislamiento domiciliario para los casos de contacto cercano ( F1 ) con los pacientes del COVID-19 en Ciudad Ho Chi Minh , con el fin de reducir la carga y el riesgo de infección cruzada en las instalaciones de cuarentena centralizada.La cartera propuso al Comité Popular municipal que solo permita el aislamiento domiciliario después de revisar las condiciones de cuarentena, y que supervise la implementación al respecto, así como el monitoreo médico para las personas sometidas durante y después de ese proceso.Los sujetos de aislamiento domiciliario son aquellos identificados como F1 y residen en un hogar independiente. Su habitación de cuarentena debe estar separada de las áreas comunes de la casa, limpiarse y desinfectarse cada día y no se puede utilizar aire acondicionado central.Esas personas deben cumplir estrictamente las regulaciones y el plazo de aislamiento médico en el hogar, no salir de su habitación durante el período de cuarentena ni tener contacto con familiares ni amigos ni animales domésticos.Además, necesitan realizar la declaración médica, medir la temperatura corporal y actualizar su estado de salud diariamente en las aplicaciones Vietnam Health Declaration o Bluezone durante todo el proceso.No se permite que los ancianos y las personas con enfermedades subyacentes que necesiten atención médica permanezcan en la misma casa con las personas en cuarentena.Mientras, los pobladores que viven en la misma vivienda con los casos de F1 no deben tener contacto con esas personas, monitorear su salud diaria y limitar las salidas en lo imprescindible para evitar la propagación de la epidemia.Los trabajadores de la salud deben supervisar el estado de salud de las personas en cuarentena y sus cuidadores cada día./.