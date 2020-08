COVID-19: Suspenden actividades en espacios peatonales en Hanoi (Fuente:VNA)

Hanoi, 21 ago (VNA)- El Comité Popular del distrito de Hoan Kiem en Hanoi decidió suspender la organización de las actividades en el espacio peatonal alrededor del lago homónimo y las áreas circundantes hasta nuevo aviso de las autoridades capitalinas.Según el vicepresidente del Comité, Dinh Hong Phong, la medida pretende evitar los eventos con multitudes en aras de prevenir y controlar la epidemia del COVID-19, cumpliendo así las direcciones del Comité Popular de Hanoi.La zona peatonal alrededor del lago Hoan Kiem incluye las calles Hang Buom, Ma May, Dao Duy Tu, Hang Giay, Luong Ngoc Quyen, Ta Hien, Hang Ngang, Hang Dao, Hang Duong, Dong Xuan, Dinh Tien Hoang, Le Thai To, Hang Khay, Hang Bai, Trang Tien, Dinh Le, Nguyen Xi, Le Lai, Le Thach, Tran Nguyen Han, Lo Su, Luong Van Can y Bao Khanh.Las calles están abiertas de viernes a domingo por la noche, de las 19:00 p.m. a las 0:00 a.m. (hora local) en verano y de las 18:00 p.m. a las 0:00 a.m. en invierno.En esas áreas se desarrollan con frecuencia actividades culturales, artísticas y deportivas, que atraen a numerosos habitantes, lo que podría favorecer la rápida propagación de la epidemia.A partir de la aparición del brote de la enfermedad, esta es la segunda vez que el distrito de Hoan Kiem suspende las actividades de recreación en los espacios peatonales./.