Foto de ilustración (Fuente: Vietnam Insider))

Nghe An, Vietnam (VNA)- Una conferencia internacional ampliada de promoción comercial entre Vietnam y Tailandia se efectuará en el último país del 26 al 30 de septiembre próximo, con el objetivo de conectar a los empresarios de ambas naciones, anunció un portavoz del comité organizador hoy aquí.Según el programa, la cita, que busca también impulsar la cooperación bilateral en el comercio e inversión, contará con más de 400 pabellones, los cuales exhibirán diferentes productos agropecuarios, turísticos y comerciales, así como los de servicios, alta tecnología, y finanzas.Se realizarán también intercambios de experiencias sobre los nuevos modelos de negocios entre expertos y empresarios procedentes de 28 países y territorios en el mundo, a fin de elevar la capacidad de las compañías participantes.Al expresar sus opiniones, Le Ngoc Hoa, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Nghe An, propuso a la Asociación de Empresarios vietnamitas en Ultramar (BAOOV)- una de las entidades organizadoras del evento- actuar como puente de conexión para propagar entre los participantes información acerca de la situación socioeconómica del país, en general, y de esta localidad, en particular, así como para atraer inversiones en diferentes sectores.El funcionario también destacó que la región noreste de Tailandia es un mercado potencial para las compañías vietnamitas, por lo que la conferencia constituirá una ocasión para que ambas partes impulsen e incrementen el comercio bilateral.-VNA