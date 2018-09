Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El crecimiento del crédito en los primeros ocho meses de este año aumentó un 8,18 por ciento en comparación con la cifra registrada de 11,5 por ciento a fines del año pasado, lo que supone el nivel más bajo desde 2015, mostró un informe del Ministerio de Planificación e Inversión.La tasa de aumento fue de 9,67 por ciento en similar etapa de 2016 y 10,23 por ciento en idéntico lapso de 2015.A pesar de la desaceleración, el informe evaluó que el índice de incremento es razonable, ayudando al mercado monetario a estabilizarse en los primeros ocho meses del año.En una reunión ordinaria del gabinete en agosto, el ministro Mai Tien Dung, jefe de la Oficina del Gobierno, dijo que el crecimiento del crédito se reduciría en alrededor de 17 por ciento este año.A pesar de la progresión controlada del crédito, los préstamos para la producción y las empresas con tasas de interés estables todavía están garantizados, observó Tien Dung.Señaló que en los primeros ocho meses de este año, el Gobierno se centró en la reestructuración económica y no se basó en la explotación del crecimiento.En la reunión, el vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam (BEV), Dao Minh Tu, también explicó que el objetivo del aumento del crédito de aproximadamente el 8,5 por ciento en los meses restantes de este año coincide con los requisitos de crecimiento económico y control de la inflación.Destacó el optimista crecimiento económico con la inflación por debajo de cuatro por ciento en los últimos ocho meses, pero señaló que aunque la tasa de inflación estaba por debajo del objetivo fijado por el Gobierno, todavía es necesario tener precaución para controlarla en los meses restantes del año.Con el fin de lograr el objetivo de la estabilización económica y asegurar el capital para las áreas prioritarias, las instituciones de crédito han establecido sus propios planes, informó Minh Tu.Para controlar la expansión del crédito en 17 por ciento este año, el gobernador del BEV, Le Minh Hung, también afirmó que el Banco Estatal no ajustaría los límites al alza del crédito para los bancos comerciales durante el resto del año, aunque muchas entidades bancarias dijeron que esperaban mayores límites crediticios a medida que ya habían agotado la mayoría, si no todos, de su cuota asignada para el año.De acuerdo con la normativa vigente, el BEV establece un límite de crecimiento crediticio para cada banco comercial según la salud del sector bancario a comienzos de año.Esto se hace para controlar el crecimiento del crédito para todo el sistema bancario y para apoyar los objetivos del Gobierno.Según el experto bancario Nguyen Tri Hieu, la desaceleración del mismo permitiría a los bancos prestar más atención a la calidad crediticia y la gestión de riesgos.Actualmente, las tasas de interés comúnmente son del seis a nueve por ciento por año para los préstamos ordinarios a corto plazo, y de nueve a 11 por año para los préstamos ordinarios a mediano y largo plazo.Para los préstamos en sectores prioritarios, incluidas las empresas agrícolas, las compañías que producen bienes para la exportación, las pequeñas y medianas firmas, las que operan en industrias auxiliares y las de alta tecnología, incluidas las nuevas, la tasa de interés activa es del 6,5 por ciento anual. -VNA