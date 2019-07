Manila(VNA)- El secretario de Defensa de Filipinas, Delfin Lorenzana, criticó hoy las acciones de China en el Mar del Este, las cuales valoró como intimidaciones.

Barco de la Guardia Costera de Vietnam patrulla en el Mar del Este (Fuente: VNA)

Esas acciones van en contra con las declaraciones a favor de la paz pronunciadas por Beijing, opinó el funcionario.Lorenzana rechazó las acciones cada vez más provocativas de China, al comentar sobre las garantías dadas el mismo día por el embajador chino en Indonesia, Zhao Jianhua, de que Beijing no buscará la hegemonía en el Mar del Este y "no lanzará el primer disparo"."China siempre asevera que no intimida a nadie y que cumple con las leyes internacionales, pero no es así. Lo que dice no se corresponde con lo que hace en la actualidad", protestó.Condenó enérgicamente la toma de posesión del banco de arena Scarborough, en el Mar del Este, por parte de China luego de un enfrentamiento prolongado en 2012. - VNA