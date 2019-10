Kuala Lumpur, 7 oct (VNA) – El presidente del Comité AntiCorrupción de Malasia (MACC) Latheefa Koya anunció hoy que 80 personas y entidades se les demando resarcir las sumas obtenidas por sobornos, como parte del proceso contra el Fondo de Inversión Estatal 1MDB.

Foto ilustrativa (Fuente: Reuters)

El fondo 1MDB se estableció por el ex primer ministro malasio Rajak Najib en 2009 con el presunto objetivo de servir al desarrollo socioeconómico del país sudeste asiático, pero causó pérdidas por 4,5 mil millones de dólares, de los que mil millones de dólares fueron enviados a las cuentas privadas de Najib, según los investigadores malasios y estadounidenses.

En una conferencia de prensa, el presidente del MACC, Latheefa Koya, declaró que el comité está tratando de recuperar 100 millones de dólares de las personas y entidades acusadas por recibir soborno a través de las cuentas de lavado de dinero relacionadas con Najib.

Enfatizó que el MACC envió advertencias a las personas y entidades sobre una multa que podrá resultar de 2,5 veces la cantidad obtenida del 1MDB.

Entre los individuos mencionados se incluye el hermano del ex primer ministro, ex gobernador del segundo banco mayor de Malasia (CIMB) y ex presidente de la Agencia estatal de Aceite de palma Felda, Shahrir Abdul Samad, entre otras personas.

El reporte del MACC también reveló que el dinero extraído del fondo 1MDB también entró a los bolsillos de compañías, partidos políticos y organizaciones relacionadas con la coalición gobernante en esos momento.

En este escándalo de corrupción, Najib enfrenta 42 cargos por lavado de dinero y soborno. Sin embargo, el ex jefe de Gobierno malasio se declara inocente y alega que tales acusaciones obedecen a fines políticos./.