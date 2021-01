La Habana (VNA) Entrevista por la VNA a Nancy Coro Aguiar , Coordinadora de Asia y Oceanía del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, una investigadora con 20 años de experiencias con temas relacionados a Vietnam y ex funcionaria de la Embajada de Cuba en el país indochino.VNA: En calidad de militante comunista y como una amiga conocedora de Vietnam ¿Cómo evalúa Usted la contribución del PCV y sus Congresos a la historia contemporánea de nuestro país?- Nancy Coro: Lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias en Vietnam, que devino en la fundación del entonces Partido Comunista de de Indochina, el 3 de febrero de 1930, fue una de las acciones políticas e ideológicas más importantes que realizó el joven Nguyen Ai Quoc, conocido mundialmente como Ho Chi Minh, para lograr la independencia y soberanía, no sólo del territorio vietnamita, sino de toda la península de Indochina.La unidad de las fuerzas revolucionarias era una necesidad urgente del momento histórico y ese fue el mérito de Ho Chi Minh, con su visión preclara.Desde el heroico primer Congreso del Partido, celebrado secretamente en Macao, en 1935, hasta el décimo segundo Congreso, en 2016, todos los Congresos del Partido Comunista de Vietnam han realizado valiosas contribuciones a la historia de la nación vietnamita y al Socialismo a nivel internacional.Dentro de esa impronta del Partido Comunista, existen acontecimientos que definen sus posiciones políticas e ideológicas, la primera fue la proclamación de la República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista de Vietnam, el 2 de septiembre de 1945, iniciando una nueva etapa en la defensa de la libertad y los derechos del pueblo vietnamita. Fíjense que el propio Ho Chi Minh lo dijo: “Por primera vez en la historia de la revolución de las naciones coloniales y semicoloniales, un Partido de quince años dirigió con éxito una Revolución y ganó el poder”.Otro de los hitos importantes que logró el PCV fue la derrota de la mayor potencia del mundo y la reunificación del país. Las potencias coloniales lograron con éxito dividir a su antojo a varios países del mundo, pero no a Vietnam, y ese es un mérito del PCV, que con su estrategia de lucha ideológica y armada, logró la victoria.En la década de 1980, antes de la desintegración de la URSS y el derrumbe del campo socialista, el PCV aprobó las directrices fundamentales para el inicio del proceso de Renovación (Doi Moi), marcando pautas definitorias en el proceso de construcción del Socialismo. No fue fácil ese vuelco en la historia de Vietnam. El propio Secretario General del Partido, Nguyen Phu Trong, en su libro Vietnam en el camino de la Renovación, que lo tengo como un libro de referencias imprescindible, escribió: “No fue fácil encausar la dirigencia revolucionaria al reconducir la Revolución. Existían entonces, tres tendencias: los que trabajan emergentemente (los impacientes); los de pasos lentos y cuidadosos (los temerosos) y los del medio (los conservadores)” sin embargo, ese fue un paso audaz del Partido, que marcó el devenir histórico ascendente, desde el punto de vista económico, político y social que ha tenido la nación vietnamita desde entonces.Cada Congreso del Partido se ha trazado metas importantes para el desarrollo integral del país, que las ha cumplido. Desde sacar a Vietnam de la lista de países pobres, convertir a Vietnam en una nación industrializada y ahora recientemente convertir a Vietnam en una nación socialista desarrollada, que no nos cabe la menor duda, que para el centenario del Partido, el 3 de febrero de 2030 y el de la proclamación de independencia, el 2 de septiembre de 1945, ya lo habrán logrado.Y todo esto, sin perder su esencia, marxista leninista, siguiendo las enseñanzas y el pensamiento de Ho Chi Minh, demostrando la coherencia del Partido.Las políticas acertadas del PCV a lo largo de la historia han colocado a Vietnam en un lugar respetado y privilegiado en la arena internacional, han defendido la unidad, independencia y soberanía de su pueblo, fundamentalmente con sus propios esfuerzos, demostrando su capacidad de liderazgo y eficacia para conducir los destinos de Vietnam, esa es la mayor contribución que ha realizado el PCV a la historia del país y es un ejemplo que ha dado también al mundo.VNA: De forma quinquenal, cada Congreso nacional del PCV marca un diferente período de desarrollo de nuestro país. Según Usted, ¿cuáles son los mayores desafíos para los Partidos Comunistas, y en general las fuerzas progresistas en el poder en esta etapa histórica?- Nacy Coro: En más de una oportunidad, nuestro primer secretario del Partido, el GE Raúl Castro Ruz, nos ha dicho que el Socialismo es un camino ignoto (desconocido). El Comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, decía que la teoría y la práctica del Socialismo están por desarrollar y escribir. Y Lenin decía que el Socialismo es internacional en su esencia y nacional en su experiencia.Con esto quiero decir que uno de los principales desafíos de los partidos comunistas y progresistas que están en el poder hoy es tener sentido del momento histórico.El desarrollo que ha alcanzado la humanidad nos ha colocado ante enormes desafíos, y el primero es tener la capacidad de convertir esos desafíos en oportunidades. Por ejemplo, la Cuarta Revolución Industrial, nos ha colocado ante una guerra de quinta generación o guerra híbrida con el uso de las nuevas TICs, sin embargo, no podemos renunciar a eso, el ciber espacio es el principal campo de batalla en el que debemos combatir hoy y tenemos que usarlo con inteligencia para dar a conocer nuestras verdades.La pandemia de la Covid -19, que ha asolado al mundo de manera brutal, nos ha colocado ante un desafío enorme. Sin embargo, nunca antes, en los últimos 30 años, brilló tanto el Socialismo como en el enfrentamiento a la pandemia.Pienso que otro de los desafíos que tienen los partidos comunistas y progresistas en el poder es mantener la unidad de las fuerzas, que la historia ha demostrado, como hemos hablado aquí, que siempre conduce a la victoria, pero para eso, hay que, como decía el Comandante Fidel, hay que sembrar ideas y sembrar conciencias. Es decir, el estrecho contacto con el pueblo, el trabajo con las masas.A nivel interno, los Partidos Comunistas y las fuerzas progresistas deben tener capacidad de autocorregirse constantemente para elevar su nivel de convocatoria y ser creíbles, elevar su prestigio ante la sociedad.Parafraseando a Fidel, en esa definición extraordinaria que hizo del concepto de Revolución, yo diría que deben tener sentido del momento histórico, luchar siempre por los sueños de justicia, practicar el internacionalismo y la solidaridad, defender fuertemente las raíces y la cultura de la nación, y sobre todo la independencia y la soberanía de la Patria.VNA: El PCC y el PCV conservan estrechos lazos de hermandad y camaradería, sembrados por sus históricos líderes Fidel Castro y Ho Chi Minh. En su opinión, ¿Cómo aportan esos nexos a la amistad especial entre los dos pueblos y a la causa revolucionaria en cada país?- Nancy Coro: La definición de lo que son las relaciones entre Vietnam y Cuba la hizo magistralmente el Comandante en Jefe, Fidel, en un encuentro que sostuvo con el entonces secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nong Duc Manh, en 2004 y que después reiteró en varias ocasiones, él dijo: “entre Cuba y Vietnam hay un sentimiento de amistad que va más allá del sentimiento común (…) Diría que durante casi medio siglo hemos tenido relaciones buenas, continuas. Si se busca un ejemplo, es con Vietnam. Entre nosotros no existe una relación diplomática, sino familiar (…) por eso no hay nada que dificulte las relaciones entre nosotros en todo sentido. Nuestras relaciones son símbolo de una época.”Y quiero hacer un paréntesis para recordar que hoy se conmemora el 168 aniversario del natalicio de José Martí, el primer cubano que nos acercó a la tierra de los Anamitas. Y fue Fidel quien nos enseñó a amar y a respetar a Vietnam y yo creo que las generaciones que se han formado bajo las enseñanzas de Fidel, han sido consecuentes con eso.Nuestros dos partidos comunistas han sido vitales para mantener los especiales vínculos que unen a Cuba y a Vietnam. Tenemos un diálogo político franco, abierto, transparente. Un intercambio fuerte, consolidado, de experiencias teóricas y prácticas en diferentes ramas de la política, las ciencias sociales, la economía, que enriquecen ambos proyectos socialistas. Los seminarios teóricos entre ambos partidos son escuelas de aprendizaje mutuo.Varias generaciones de cubanos y vietnamitas han cimentado los vínculos partidistas a todos los niveles, pero fundamentalmente al más alto nivel. Existe un fluido intercambio de delegaciones entre nuestro s dos Partidos; las organizaciones políticas y de masas cubanas mantienen un excelente intercambio con sus contrapartes vietnamitas.La concertación de posiciones en la arena internacional ha fortalecido el intercambio y la defensa de principios comunes en política internacional.Vietnam y Cuba han sido esos dos centinelas que se han velado el sueño mutuamente, al decir de Ho Chi Minh, para que siempre estén levantadas las banderas de la Revolución.Como Cuba acompañó a Vietnam en su justa lucha frente al imperialismo yanqui, Vietnam también acompaña a Cuba en la lucha contra el genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de EE.UU.Ambos Partidos comparten hoy 60 años de historia porque fue la voluntad política del PCC y el PCV la que estableció las relaciones diplomáticas hace seis décadas.En octubre de este año se conmemora el 55 aniversario del histórico encuentro entre el GE Raúl Castro Ruz y el presidente Ho Chi Minh. Hay una foto emblemática que recoge el abrazo entre ambos líderes, ese que simboliza lo que expresó el Comandante Fidel de que no son relaciones diplomáticas, sino familiares.Fidel decía que existe un paralelismo en la historia entre Vietnam y Cuba porque tenemos muchas cosas en común. Una de esas coincidencias es que los dos Partidos celebran sus Congresos en el mismo año. El XIII Congreso del PCV que se celebra en estos momentos y el VIII Congreso del PCC, que se celebrará en abril, marcarán nuevos hitos en la historia de ambas naciones y sin dudas, contribuirán a continuar estrechando y fortaleciendo las relaciones entre Vietnam y Cuba en los próximos 60 años.Deseo enviar un saludo caluroso desde Cuba a los hermanos del Partido Comunista de Vietnam y desearles muchos éxitos en las sesiones y debates del Congreso. Los éxitos de Vietnam nos enorgullecen y los celebramos como propios.VNA: ¡Muchas gracias por sus palabras!