El primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin (Fuente: The Straits Times)

Kuala Lumpur (VNA) - El primer ministro de Malasia , Muhyiddin Yassin, resaltó los éxitos logrados por el nuevo Gobierno a un año de asumir el poder, especialmente en la garantía de la vida y los medios de subsistencia de la población.Durante una conferencia de prensa en ocasión del primer aniversario de la asunción al poder de la Alianza Nacional (PN), Muhyiddin Yassin enfatizó que el Gobierno aún no está completo pero ha desempeñado de manera efectiva su papel de liderazgo, por lo que todos los sectores como la educación, sociedad, salud, seguridad y solidaridad nacional han recibido atención especial.El Gabinete lanzó un paquete de asistencia valorado en 61 mil 700 millones de dólares en marzo de 2020 con el objetivo de proteger a la población, apoyar las actividades empresariales y consolidar la economía nacional.A continuación, desplegó otro paquete de apoyo de tres mil 700 millones de dólares destinado a la lucha contra la pandemia del COVID-19 y asegurar el bienestar social de los habitantes, así como respaldar a las actividades de negocios para que no se interrumpan ante los impactos negativos de la enfermedad, reiteró.También ha anunciado y desplegado recientemente el Plan de Imunización contra el COVID-19, con vistas a inyectar vacunas al 80 por ciento de la población.Para frenar el contagio de la epidemia, el gobierno ha aplicado estrictamente la Orden de Control de Movimiento (MCO), así como ofrecerá asistencias adicionales a los pobres y empresas que no han podido reanudar sus actividades de negocios, entre otros aspectos.Según previsiones, el Producto Interno Bruto de Malasia volverá a la senda del crecimiento a partir de abril venidero./.