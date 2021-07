Así lo afirmó el miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, To Lam, en su artículo con motivo del 75 aniversario del Día Tradicional de las Fuerzas de Seguridad (12 de julio).Según To Lam, durante los últimos 75 años, bajo cualquier circunstancia, las fuerzas de seguridad siempre han sido absolutamente leales al Partido y a la Patria, frustrando todos los complots y contraataques de las fuerzas hostiles, y completando de manera brillante las tareas de protección de la seguridad nacional.Ante las intrigas de los enemigos para promover la estrategia de "evolución pacífica", el personal mencionado ha renovado sus medidas profesionales para frustrar las actividades de propaganda de las fuerzas reaccionarias y neutralizar sus campañas de sabotaje, enfatizó To Lam En la etapa de renovación e integración internacional, esta fuerza ha protegido absolutamente la seguridad, las actividades de los dirigentes y el papel de liderazgo del Partido y del Estado, las conferencias internacionales y los eventos políticos, culturales y de relaciones exteriores.También se ha esforzado para prevenir y neutralizar todos los complots y actividades contra el Estado por parte de las fuerzas hostiles, reaccionarias y criminales que incitan al separatismo, autogobierno, e intentan socavar la estabilidad y el orden social.