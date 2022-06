Foto de ilustración (Fuente:VNA)

El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El periódico inglés Vietnam News de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en coordinación con The Statesman de la India y Herald de Corea del Sur, organizó el coloquio virtual “Asia: Continente de energía renovable”.El simposio brinda una visión más amplia sobre las tendencias de transición energética en Asia, el papel de la tecnología avanzada, la urgencia del cambio de políticas, las fuentes financieras potenciales y los problemas durante el desarrollo de energía verde.Tang The Cuong, jefe del Departamento de Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que el cambio climático, la contaminación ambiental y el deterioro del ecosistema natural configuran ahora una doble crisis para la humanidad.La demanda de energía en la región sigue aumentando debido a la rápida urbanización e industrialización; sin embargo, la contribución de la energía renovable resulta aún baja respecto a las tradicionales.Según Cuong, la transición energética desempeña un papel clave en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, como contribución a cumplir con la meta de emisión de carbono “cero” en 2050.Hideki Minamikawa, director del Centro de Higiene Ambiental de Japón y director de la compañía RENOVA, valoró los esfuerzos del gobierno vietnamita en reducir las emisiones de carbono, compartió las experiencias del país del Sol Naciente y propuso la cooperación entre las dos naciones en el sector.El vicepresidente del Comité Popular de Ninh Thuan Phan Tan Canh dijo que la implementación de los proyectos de energía renovable ha cambiado positivamente la vida de los pobladores locales, en particular, mejorar el valor de uso de la tierra para la producción agrícola árida e ineficiente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a una tasa del 97,7 por ciento, crear motores para el desarrollo de otras industrias como el mercado inmobiliario, la industria de la construcción, el comercio y los servicios de la provincia.Sin embargo, también señaló varias limitaciones debido al desarrollo rápido de los proyectos de energía renovables, como la degradación de las vías y la contaminación por humo y polvo generada por los vehículos que transportan equipos y sus efectos al medio ambiente y la vida de las personas.Para promover las potencialidades de la energía renovable, The Cuong señaló que esta fuente de energía debe convertirse en una mercancía pública que sirve y beneficia a todas las personas.Ratificó la necesidad de adoptar políticas adecuadas para estimular a las empresas a invertir en este campo, y aumentar inversiones en el sistema de transmisión eléctrica para maximizar los intereses de la producción de energía eólica y solar.Igualmente, es necesario recuperar el ecosistema natural y mejorar su resistencia ante el cambio climático, promover la economía circular y desplegar las soluciones tecnológicas de almacenamiento y enterramiento de carbono para contribuir al objetivo de emisiones netas “cero”./.