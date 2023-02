La policía trabaja con el sujeto Le Minh The (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) – La Policía de la ciudad sureña vietnamita de Can Tho decidió hoy arrestar e iniciar un procedimiento legal contra Le Minh The por “abusar de los derechos a la libertad y democracia para violar los intereses del Estado, derechos y beneficios legítimos de organizaciones e individuos" en virtud del artículo 331 del Código Penal de 2015 , que fue revisado y complementado en 2017. Le Minh The , de 60 años de edad, reside en la calle Tran Quang Dieu en el distrito de An Thoi de la ciudad de Can Tho.Con anterioridad, el 20 de marzo de 2019, Le Minh The fue sentenciado a dos años de prisión por el mismo cargo.En julio de 2020 terminó de cumplir su pena de prisión y regresó a su ciudad natal hasta ahora. Mientras vivía allí, a menudo publicaba y compartía artículos y fotos con contenidos ilegales en su página personal de Facebook, dejándolos disponibles para compartir y comentar.La policía local investiga el caso, con el fin de manejarlo estrictamente de acuerdo con las leyes./.