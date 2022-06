Hanoi (VNA)- Vietnam ha fijado la meta hasta 2030 de controlar la deuda pública por debajo del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con el fin de garantizar la seguridad financiera nacional y de la deuda.Así lo dio a conocer Ta Anh Tuan, viceministro de Finanzas, en una conferencia durante los dos últimos días sobre la estrategia de deuda pública hasta 2030, coorganizada por esa cartera, el Banco Mundial y la Secretaría de Estado de Economía de Suiza.Según la estrategia, la deuda pública no debe superar el 60 por ciento del PIB, la deuda del Gobierno (50 por ciento) y la deuda externa (45 por ciento). Es decir, el monto del pago de la deuda no superaría 25 por ciento de los ingresos presupuestarios totales, señaló.Agregó que se ha establecido el objetivo del aumento del PIB de siete por ciento por año con el PIB per cápita de siete mil 500 dólares hasta 2030 y un déficit presupuestario de tres por ciento del PIB.Por su parte, la directora general del Banco Mundial (BM) en Vietnam, Carolyn Turk, otorgó importancia a la estrategia de deuda pública de Vietnam hasta 2030 que también guió las actividades de endeudamiento del Gobierno después de que Vietnam se convirtiera en un país de ingresos medios con el objetivo de ser una nación de ingresos altos a finales de 2045.Recomendó a Vietnam mejorar la eficiencia de la gestión de la deuda del gobierno local, y señaló la falta de evaluación de riesgos antes de endeudarse./.