El presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum, y la presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, Nguyen Thi Thanh (Fuente:VNA)

El presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum, y representantes de la Unión de Mujeres de Vietnam (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum, destacó la determinación de los dirigentes camboya nos de impulsar la cooperación con Vietnam según el lema “Buena vecindad, amistad tradicional, cooperación duradera” al reunirse hoy aquí con la presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, Nguyen Thi Thanh.En la cita, Samdech Say Chhum, quien realiza una visita oficial a Vietnam, también reconoció los aportes de la mencionada asociación a las relaciones bilaterales.Por su parte, Nguyen Thi Thanh destacó la firma en agosto pasado de un acuerdo de cooperación entre las dos asociaciones de amistad de ambas naciones para el período 2022-2027.Además, mostró el deseo de que Samdech Say Chhum continúe prestando atención y generando condiciones favorables a la implementación de ese acuerdo, en contribución a mejorar la comprensión y la confianza mutua, especialmente entre los residentes en las zonas limítrofes.El mismo día, el titular del Senado de Camboya sostuvo un encuentro con Ha Thi Nga, presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, en el cual el visitante resaltó que su visita a Vietnam se propone contribuir impulsar los lazos de amistad entre los dos pueblos.También afirmó que el Senado de Camboya apoya siempre al gobierno en implementar los documentos y acuerdos rubricados entre los dos países y los asuntos se resuelvan sobre la base de las leyes y la amistad entre Camboya y Vietnam.A su vez, Ha Thi Nga reveló la voluntad de su unión de recibir a las parlamentarias y funcionarias camboyanas para que visiten a Vietnam e intercambien experiencias sobre los asuntos de interés mutuo, con el fin de enriquecer la solidaridad y la amistad binacional./.