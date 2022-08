El presidente del Partido Popular de Camboya y primer ministro, Hun Sen (derecha), recibe a Le Hoai Trung, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PCV (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA)- Los dirigentes camboyanos se comprometieron a trabajar junto con Vietnam para preservar y promover la buena vecindad entre los dos países al recibir hoy aquí a un alto funcionario vietnamita del Partido.El presidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y primer ministro, Hun Sen; el presidente honorario del CPP y titular de la Asamblea Nacional, Heng Samrin; y el vicepresidente del CPP y líder del Senado, Say Chhum, se reunieron con Le Hoai Trung, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), quien se encuentra de visita oficial aquí.Hoai Trung felicitó a Camboya por sus notables logros y expresó su esperanza de que el país vecino organice con éxito las elecciones generales en 2023.Vietnam siempre concede importancia a la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo entre las dos Partido y los países, viéndolo como una regla objetiva y un factor principal para la estabilidad y el desarrollo de cada nación, señaló.El funcionario enfatizó la política del Partido y del Estado vietnamita de fortalecer los lazos bilaterales, bajo la cual la relación entre las dos Partidos sirve como una orientación política.Sugirió que los dirigentes camboyanos apoyen más a las personas de origen vietnam ita en el país y se coordinen para construir una frontera compartida de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo.Los dirigentes anfitriones felicitaron al pueblo vietnamita por los logros integrales que han logrado, especialmente en la lucha contra la COVID-19, la recuperación y el desarrollo socioeconómicos y por elevar la posición de Vietnam en la arena internacional.Expresaron su esperanza de que bajo el liderazgo del PCV, dirigido por el secretario general Nguyen Phu Trong, Vietnam obtenga mayores logros.También aprovecharon la ocasión para agradecer al Partido, Estado y pueblo vietnamitas por su solidaridad y apoyo a Camboya en diferentes períodos, incluida la lucha contra el régimen genocida.El mismo día, la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PCV sostuvo conversaciones con su contraparte camboyana, durante las cuales las dos partes se informaron mutuamente sobre la situación de cada Partido y Estado, en particular la construcción partidista, y discutieron las orientaciones de cooperación.Los participantes también intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional e internacional, y otros temas de interés común.Durante su estancia en Camboya, Trung tiene previsto reunirse con la vicepresidenta del CPP, viceprimera ministra y jefa de la Comisión de Movilización de Masas del Comité Central del CPP, Men Sam An, quien también es presidenta de la Asociación de Amistad Camboya-Vietnam, y otros funcionarios del CPP.También visitó la Embajada de Vietnam y varias empresas vietnamitas en Camboya ./.