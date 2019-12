El viceprimer ministro de Vietnam, Truong Hoa Binh, y el secretario general del PPRL y también presidente de Laos, Bounnhang Vorachith (Fuente: VNA)

Vientiane, 11 dic (VNA)- El Partido Popular Revolucionario (PPRL), el Estado, el Gobierno y el pueblo de Laos conceden mayor prioridad a la consolidación de la gran solidaridad con Vietnam, considerándola como un tesoro invaluable y un factor vital para la obra revolucionaria de cada nación.El secretario general del PPRL y también presidente de Laos, Bounnhang Vorachith , y el primer ministro, Thongloun Sisoulith, reafirmaron esa posición de su país al recibir hoy en esta capital al subjefe del Gobierno vietnamita Truong Hoa Binh.Por otro lado, expresaron su agradecimiento a Vietnam por su respaldo a Laos tanto en la pasada lucha por la independencia nacional como en la actual construcción del país y corroboraron su apoyo a Vietnam en el desempeño del papel de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del mandato 2020- 2021 y de presidente de la Asociación de Naciones Unidas en el próximo año.Asimismo, abogaron por incrementar el respaldo mutuo en los mecanismos de cooperación subregional como el Triángulo de Desarrollo Camboya- Laos- Vietnam y la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong.A su vez, Bounnhang Vorachith patentizó el respaldo a la organización de las efemérides de ambos países en 2020, incluido el aniversario 90 de la fundación del Partido Comunista de Vietnam y los 65 años del PPRL Abogó por que las dos partes presten atención al desarrollo de una línea fronteriza de paz, estabilidad, amistad, cooperación y desarrollo integral y al respaldo a los pobladores residentes en áreas contiguas, así como a la solución de los asuntos referente a la libre migración, matrimonio no registrado, obtención de la ciudadanía y la lucha contra el tráfico de drogas.Mientras, Thongloun Sisoulith destacó el resultado de las conversaciones entre Hoa Binh y el viceprimer ministro anfitrión Bounthong Chithmany y ratificó el compromiso de favorecer el mantenimiento del intercambio de delegaciones, la garantía del cumplimiento de los acuerdos firmados y los preparativos por la reunión 42 del Comité Intergubernamental, programada a principios de 2020.Asimismo, aseveró que seguirá de cerca la implementación de los proyectos importantes como la autopista Hanoi- Vientiane y la línea ferroviaria Vientiane- Vung Ang.A su vez, el viceprimer ministro vietnamita agradeció el apoyo de Vientiane a Hanoi en la elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el mandato 2020- 2021.En la ocasión, el visitante vietnamita sostuvo también un encuentro con el presidente del Tribunal Popular Supremo de Laos , Khampha Xengdala, durante el cual, ratificó el apoyo a los lazos judiciales binacionales.Por su parte, Khampha Xengdala abogó por intensificar el intercambio de experiencias en las labores profesionales, en especial en la formación del personal./.