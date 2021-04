La exportación es el punto brillante de la economía (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La economía vietnamita podría alcanzar un crecimiento de 6-6,3 por ciento este año, gracias al control eficiente de la epidemia del COVID-19 y los signos de la recuperación económica mundial, pronosticó Pham The Anh, experto del Instituto de Investigación Económica y Política (VEPR).Durante un seminario temático para publicar el informe sobre la macroeconomía en el primer trimestre de 2021, The Anh dijo que la economía global ha mostrado signos de recuperación debido a la disponibilidad de las vacunas contra el COVID-19, pero aún enfrenta incertidumbres y falta de uniformidad entre países y sectores económicos.El crecimiento económico de Vietnam en los primeros tres meses del año alcanzó un crecimiento de 4,48 por ciento gracias al control eficiente de la pandemia, así como a los beneficios generados por el Tratado de Libre Comercio (EVFTA) y el Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA) entre Vietnam y la Unión Europea.Por otro lado, la intensificación del progreso del desembolso y la construcción de proyectos inversionistas públicos y el aumento de la inversión extranjera directa en Vietnam han contribuido a estabilizar la macroeconomía y controlar la inflación.El economista también advirtió sobre los desafíos que Vietnam ha enfrentado en un entorno económico mundial incierto, incluidos los impactos provocados por el rebrote del COVID-19 en otros países en el mundo, el desequilibrio fiscal, y las afectaciones del sistema bancario y financiero, entre otros.En cuanto a las soluciones al respecto, VEPR enfatizó la necesidad de promover las políticas monetarias, del bienestar social y la asistencia a las empresas para superar las dificultades actuales.De acuerdo con The Anh, Vietnam también debe elaborar gradualmente un plan fiscal para evitar los impactos provocados por el COVID-19 en los próximos años./.