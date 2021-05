Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El coloquio “Juicio del Agente Naranja: un demandante, millones de víctimas” se efectuó en Ciudad Ho Chi Minh, parte de las actividades a favor de la lucha por la justicia de Tran To Nga para las víctimas de esa sustancia mortal.En 2014, Tran To Nga, una ciudadana francesa de origen vietnamita, presentó ante el Tribunal de Gran Instancia de Evry, en Francia, la demanda contra las empresas que fabricaban o vendían el químico altamente tóxico, para reclamar indemnizaciones por los daños de salud. Después de seis años de completar los procedimientos, se espera que la corte francesa emita el fallo sobre la demanda el 10 de este mes.Desde Francia, To Nga compartió que “no importa cuál sea la decisión de la Corte, la lucha continúa. Mis amigos y yo nos hemos estado preparando para continuar el juicio durante muchos años más. El poder de la justicia y la verdad vencerá”.Por su parte, Nguyen Thi Ngoc Phuong, uno de los demandantes en la Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina contra compañías químicas estadounidenses desde 2004 en Estados Unidos, dijo que pese a que no ganaron el juicio, éste tuvo un gran impacto en el pueblo estadounidense en particular y la gente del mundo en general. La opinión internacional nos apoya, añadió.Truong Trong Nghia, vicepresidente de la Federación de Abogados de Vietnam, opinó que el juicio en Francia tiene ventajas, puesto que tras 10 audiencias, el 25 de enero el tribunal de Evry efectuó la primera sesión del pleito y anunciará la decisión mañana.Junto con eso, la opinión pública francesa también apoyó y expresó la esperanza de que se ganara el caso.To Nga, oriunda de la provincia survietnamita de Soc Trang, fue reportera de la Agencia Informativa de Liberación, se incorporó al campo de batalla en el Sur y fue afectada por la dioxina.Un examen médico en Francia mostró que sobrevivió con niveles de dioxina en la sangre por encima de los estándares establecidos. Durante los últimos años, con la determinación de buscar justicia para las víctimas del Agente Naranja en Vietnam, presentó una demanda contra 26 empresas químicas estadounidenses que producían y comercializaban una gran cantidad de dioxina.En el lapso 1961-1971, la aviación norteamericana roció sobre territorio vietnamita 80 millones de litros de herbicida que contenían 400 kilogramos de dioxina, uno de los componentes químicos más tóxicos reconocidos por el hombre.Fue la guerra química de mayor envergadura y de consecuencias más destructivas en la historia de la humanidad. Más de 4,8 millones de personas resultaron expuestas a la dioxina, de las cuales tres millones sufrieron afectaciones./.