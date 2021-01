"Dancce with me", una de las películas que se proyectará en el Festival de Cine de Japón en línea (Fuente: vov.vn)

Hanoi (VNA)- Un total de 10 películas se proyectarán en el Festival de Cine de Japón en línea (JFF online, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar del 13 al 22 de enero en esta capital, según el Centro de Intercambio Cultural del país del Sol Naciente en Hanoi, a cargo del programa.

De acuerdo con la misma fuente, el público vietnamita tendrá la oportunidad de disfrutar de filmes de diversos géneros como comedia, drama, romance, misterio, terror, documental y ciencia ficción.

Bajo el lema “Películas japonesas en cualquier momento y lugar”, el programa también será efectuado en casi 20 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), América y Europa, según el periódico Nhan Dan (Pueblo)

Las películas presentadas incluirán: “Dance with me”, “Lady Maiko”, “Key of Life”, “Tsukiji Wonderland”, “Gon The Little Fox”, “Coletas”, “Tora-san en Goto”, “Tokyo Marble Chocolate”, “El Gran Pasaje” y “Little Nights, Little Love”.

Los aficionados al cine japonés podrán acceder al siguiente enlace para ver los filmes: https://watch.jff.jpf.go.jp/page/vietnam/./.